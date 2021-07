Allerta temporali intensi giovedì pomeriggio in Bergamasca (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gli esperti del Centro Meteo Lombardo nel pomeriggio di mercoledì lanciano un avviso sulla loro pagina Facebook per temporali localmente intensi per giovedì 8 luglio. Come sempre i loro avvisi sono ricchi di dettagli utili e interessanti. Carissimi meteo-appassionati! Rieccoci qui per segnalarvi una situazione di severa criticità temporalesca per il pomeriggio/sera della giornata di giovedì 8 LUGLIO 2021. Diciamo senza mezzi termini che è il primo evento temporalesco della stagione estiva 2021 dove ci sarà da monitorare l’evoluzione padana con molta attenzione. Ci teniamo a rammentarvi che ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gli esperti del Centro Meteo Lombardo neldi mercoledì lanciano un avviso sulla loro pagina Facebook perlocalmenteper8 luglio. Come sempre i loro avvisi sono ricchi di dettagli utili e interessanti. Carissimi meteo-appassionati! Rieccoci qui per segnalarvi una situazione di severa criticità temporalesca per il/sera della giornata di8 LUGLIO 2021. Diciamo senza mezzi termini che è il primo evento temporalesco della stagione estiva 2021 dove ci sarà da monitorare l’evoluzione padana con molta attenzione. Ci teniamo a rammentarvi che ...

