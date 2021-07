5 segnali che il corpo ha bisogno di più fibre (Di mercoledì 7 luglio 2021) Secondo le linee-guida dell’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) si dovrebbero consumare circa 25 grammi di fibre al giorno. Ma la stragrande maggioranza delle persone non ne mangia a sufficienza. Secondo uno studio presentato alla conferenza annuale dell’ American Society for Nutrition e riportato dal Washington Post solo il 7% delle persone lo fa. Le ragioni? «Nei menù quotidiani si dà poco spazio ai cibi che ne sono particolarmente ricchi come le verdure e la frutta e spesso a tavola si prediligono i cereali raffinati e i loro derivati a quelli integrali» commenta la nutrizionista Valentina Schirò, specializzata in scienze dell’alimentazione. Eppure le fibre hanno diversi vantaggi. Non solo migliorano la digestione, ma sono delle ottime alleate per mantenersi in forma e al riparo da disturbi e malattie. Ma quali sono le cose a cui fare caso per sapere se sono presenti a sufficienza nella dieta? Ecco i vantaggi che hanno e i 5 segnali che il corpo ha bisogno di più fibre. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) Secondo le linee-guida dell’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) si dovrebbero consumare circa 25 grammi di fibre al giorno. Ma la stragrande maggioranza delle persone non ne mangia a sufficienza. Secondo uno studio presentato alla conferenza annuale dell’ American Society for Nutrition e riportato dal Washington Post solo il 7% delle persone lo fa. Le ragioni? «Nei menù quotidiani si dà poco spazio ai cibi che ne sono particolarmente ricchi come le verdure e la frutta e spesso a tavola si prediligono i cereali raffinati e i loro derivati a quelli integrali» commenta la nutrizionista Valentina Schirò, specializzata in scienze dell’alimentazione. Eppure le fibre hanno diversi vantaggi. Non solo migliorano la digestione, ma sono delle ottime alleate per mantenersi in forma e al riparo da disturbi e malattie. Ma quali sono le cose a cui fare caso per sapere se sono presenti a sufficienza nella dieta? Ecco i vantaggi che hanno e i 5 segnali che il corpo ha bisogno di più fibre.

