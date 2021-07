Rio Ferdinand: «Lo United preferì Fellaini a Thiago Alcantara» (Di martedì 6 luglio 2021) L’ex giocatore del Manchester United ha detto che i Red Devils preferirono Fellaini a Thiago Alcantara Rio Ferdinand, intervistato da Vibe with FIVE, ha parlato dell’interesse di Thiago Alcantara di raggiungere il Manchester United. E, soprattutto, di come il club preferì allo spagonolo Marouane Fellaini. «Prima di lasciare il Barcellona, Thiago mi telefonò: mi disse che gli sarebbe piaciuto venire giocare al Manchester United. Lui è incredibile, lo incrociammo in una toruneé e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) L’ex giocatore del Manchesterha detto che i Red Devils preferironoRio, intervistato da Vibe with FIVE, ha parlato dell’interesse didi raggiungere il Manchester. E, soprattutto, di come il cluballo spagonolo Marouane. «Prima di lasciare il Barcellona,mi telefonò: mi disse che gli sarebbe piaciuto venire giocare al Manchester. Lui è incredibile, lo incrociammo in una toruneé e ...

