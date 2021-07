Pippo Baudo e Raffaella Carrà, che rammarico! “Dispiace non averlo fatto con lei” (Di martedì 6 luglio 2021) Il celebre conduttore si è sfogato sulla recente dipartita di Raffaella e ha speso parole di rammarico per un rimpianto che avrà per tutta la vita. Tra i tantissimi messaggi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 6 luglio 2021) Il celebre conduttore si è sfogato sulla recente dipartita die ha speso parole di rammarico per un rimpianto che avrà per tutta la vita. Tra i tantissimi messaggi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

FranAltomare : Ovviamente Pippo Baudo definisce Raffaella Carrà semplicemente come “grande soubrette” perdendo un’occasione per ta… - SkyTG24 : Addio a #RaffaellaCarrà, le parole di Pippo Baudo a #SkyTG24 ?? - Agenzia_Ansa : Pippo Baudo: 'Ho il rimpianto di non aver lavorato con #RaffaellaCarrà. Aveva talento, volontà, una grande artista… - yutodaam : RT @FranAltomare: Ovviamente Pippo Baudo definisce Raffaella Carrà semplicemente come “grande soubrette” perdendo un’occasione per tacere e… - ificouldvfly : RT @LeonardoRavani: @Maecenartis Ptty Pravo, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Malgioglio, Al Bano, Pippo Baudo, Gogliola Cinquetti, Ivana Spag… -