Peugeot 9X8, svelata la Hypercar senza ala per il WEC (Di martedì 6 luglio 2021) Peugeot Sport, il ritorno. Il Leone tornerà a correre nel WEC e schierarsi al via della 24 Ore di Le Mans - da definire se già il prossimo anno - , con due equipaggi che si metteranno al volante della ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021)Sport, il ritorno. Il Leone tornerà a correre nel WEC e schierarsi al via della 24 Ore di Le Mans - da definire se già il prossimo anno - , con due equipaggi che si metteranno al volante della ...

Ultime Notizie dalla rete : Peugeot 9X8 Peugeot 9X8, svelata la Hypercar senza ala per il WEC 2022 Peugeot Sport, il ritorno. Nel 2022 il Leone tornerà a correre nel WEC e schierarsi al via della 24 Ore di Le Mans , con due equipaggi che si metteranno al volante della Peugeot 9X8 . Sigla che rende omaggio al passato, alla 905 vincente a inizio anni Novanta e alla 908 dei successi nel 2009, prima dell'uscita di scena dal mondiale Endurance. Poi la X dell'...

