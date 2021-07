Nintendo Switch: 'stiamo lavorando per aumentare l'appeal di Nintendo Switch Online' (Di martedì 6 luglio 2021) Da quando Nintendo Switch Online è stato lanciato nel 2018, il servizio su abbonamento ha attirato parecchi utenti, con oltre 26 milioni di abbonati a settembre dello scorso anno. Il servizio consente il gioco Online e ha una selezione di giochi NES e SNES nel suo catalogo, mentre giochi come Tetris 99, Pac-Man 99 e Super Mario Bros. 35 sono stati resi disponibili esclusivamente per gli abbonati. Tuttavia, nonostante l'offerta, ci sono molti che pensano che il servizio non sia il migliore in circolazione. Nintendo, però, sta cercando di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) Da quandoè stato lanciato nel 2018, il servizio su abbonamento ha attirato parecchi utenti, con oltre 26 milioni di abbonati a settembre dello scorso anno. Il servizio consente il giocoe ha una selezione di giochi NES e SNES nel suo catalogo, mentre giochi come Tetris 99, Pac-Man 99 e Super Mario Bros. 35 sono stati resi disponibili esclusivamente per gli abbonati. Tuttavia, nonostante l'offerta, ci sono molti che pensano che il servizio non sia il migliore in circolazione., però, sta cercando di ...

Advertising

videogamedeals : Pre-Order: Shin Megami Tensei V CE $119.99 (S) via Walmart. - tuttoteKit : Recensione Destroy All Humans per Nintendo Switch: Crypto è tornato! #BlackForestGames #DestroyAllHumans… - GamesPaladinsIT : A Plague Tale: Innocence è disponibile ora per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch… - ArmandaGelsomin : RT @Multiplayerit: Nintendo Switch: update 12.1.0 aggiunge un'ottima funzione per il download - ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: Disponibile un nuovo aggiornamento per #NintendoSwitch (e per i Joy-Con). -