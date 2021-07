Governo Bennett: niente accordo per legge sulla cittadinanza (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo un dibattito durato una notte intera, la Knesset non è riuscita a trovare un accordo in merito alla proroga della controversa legge sulla cittadinanza. Tale legge vale per i palestinesi che sono sposati con cittadini israeliani. Si tratta di una prima disfatta per il Governo Bennett, i cui ministri si dicono delusi per il Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo un dibattito durato una notte intera, la Knesset non è riuscita a trovare unin merito alla proroga della controversa. Talevale per i palestinesi che sono sposati con cittadini israeliani. Si tratta di una prima disfatta per il, i cui ministri si dicono delusi per il

