Ddl Zan, botta e risposta Fedez-Renzi. Il rapper: “Stai sereno” (Di martedì 6 luglio 2021) botta e risposta tra Matteo Renzi e i Ferragnez sul ddl Zan. “La politica – ha scritto su Twitter stamattina il leader di Italia Viva – è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a confrontarmi anche con chi mi insulta. Ma io ho firmato la legge sulle #unionicivili, una legge che dura più di una storia su Instagram”. Pronta la replica, sempre via Twitter, di Fedez: “Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”. Ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021)tra Matteoe i Ferragnez sul ddl Zan. “La politica – ha scritto su Twitter stamattina il leader di Italia Viva – è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a confrontarmi anche con chi mi insulta. Ma io ho firmato la legge sulle #unionicivili, una legge che dura più di una storia su Instagram”. Pronta la replica, sempre via Twitter, di: “Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”. Ieri ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - rosarioT1970 : RT @angelinascanu: Scalfarotto: 'Sul Ddl Zan evitiamo la trappola del 'meglio nessuna legge che questa legge'' - ___________Luca : @ZanAlessandro Il reato di omicidio è già punito, non c'è bisogno del DDL Zan, una proposta di legge vergognosa che… -