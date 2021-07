Damiano dei Maneskin a Un Medico in Famiglia. Ecco a quale puntata ha preso parte (Di martedì 6 luglio 2021) Da quando hanno vinto il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest non si fa altro che parlare dei Maneskin. Si discute del loro talento, dei loro successi ma anche del loro passato. E il caso vuole che proprio Damiano David, il frontman della band romana, nel suo curriculum possa citare anche Un Medico in Famiglia. Sì, la fortunata serie di Rai 1 con Lino Banfi, disponibile per intero su RaiPlay. Nello specifico Damiano non ha recitato ma è stato protagonista di una ‘comparsata’, molto veloce, nell’11esimo episodio della 10ima stagione. Verso la fine, esattamente quando Bobò (figlio di Lele ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Da quando hanno vinto il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest non si fa altro che parlare dei. Si discute del loro talento, dei loro successi ma anche del loro passato. E il caso vuole che proprioDavid, il frontman della band romana, nel suo curriculum possa citare anche Unin. Sì, la fortunata serie di Rai 1 con Lino Banfi, disponibile per intero su RaiPlay. Nello specificonon ha recitato ma è stato protagonista di una ‘comparsata’, molto veloce, nell’11esimo episodio della 10ima stagione. Verso la fine, esattamente quando Bobò (figlio di Lele ...

