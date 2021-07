Carabinieri lo controllano e lui estrae un coltello Arrestato

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 6 luglio 2021) Idel Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hannoun italiano 45enne, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di arma. L’uomo, è stato notato daimentre si aggirava con fare sospetto in via Tuscolana, nei pressi della fermata della linea ATAC “Appio/Claudio” ed hanno deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo. Alla vista dei militari il 45enne si è dato alla fuga a piedi ma è stato raggiunto poco dopo in via Publio Valerio. Alla richiesta di esibire i documenti di identità ha tentato di estrarre dal borsello una serramanico, ...