Burt Reynolds, Quentin Tarantino: "È morto felice, poche ore prima stava provando le battute del mio film" (Di martedì 6 luglio 2021) Burt Reynolds avrebbe dovuto recitare nel film C'era una volta a... Hollywood e il regista Quentin Tarantino ha parlato delle sue ultime ore di vita. Quentin Tarantino ha ricordato Burt Reynolds svelando qualche dettaglio dell'ultima notte di vita dell'attore. Il regista, durante un'apparizione alla trasmissione CBS Sunday Morning, ha potuto ricordare l'esperienza vissuta prima delle riprese di C'era una volta a... Hollywood, film in cui l'attore avrebbe dovuto recitare. Il regista Quentin ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021)avrebbe dovuto recitare nelC'era una volta a... Hollywood e il registaha parlato delle sue ultime ore di vita.ha ricordatosvelando qualche dettaglio dell'ultima notte di vita dell'attore. Il regista, durante un'apparizione alla trasmissione CBS Sunday Morning, ha potuto ricordare l'esperienza vissutadelle riprese di C'era una volta a... Hollywood,in cui l'attore avrebbe dovuto recitare. Il regista...

