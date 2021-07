Borsa: Europa prosegue debole dopo Wall Street, Milano - 0,1% (Di martedì 6 luglio 2021) Le Borse europee proseguono deboli dopo l'avvio di Wall Street. Sotto i riflettori restano le frizioni tra i Paesi dell'Opec+ e il conseguente andamento del prezzo del petrolio con il Wti che scende a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Le Borse europee proseguono debolil'avvio di. Sotto i riflettori restano le frizioni tra i Paesi dell'Opec+ e il conseguente andamento del prezzo del petrolio con il Wti che scende a ...

Immobiliare: Cushman & Wakefield, settore hotel Europa e Italia piace a investitori Oltre un terzo degli investitori e' interessato a incrementare il proprio portafoglio di strutture ricettive in tutta Europa e, nonostante l'impatto della pandemia sul turismo, il 79% intende continuare a investire. E' quanto emerge da un'indagine di Cushman & Wakefield, secondo cui il 70% degli investitori ...

Rally di Spindox e ID-Entity al debutto sull’Aim Riflettori puntati sul segmento di Borsa Italiana dedicato alle pmi, dove oggi due debuttanti hanno segnato rialzi da record ...

Oltre un terzo degli investitori e' interessato a incrementare il proprio portafoglio di strutture ricettive in tutta Europa e, nonostante l'impatto della pandemia sul turismo, il 79% intende continuare a investire. E' quanto emerge da un'indagine di Cushman & Wakefield, secondo cui il 70% degli investitori ...

Riflettori puntati sul segmento di Borsa Italiana dedicato alle pmi, dove oggi due debuttanti hanno segnato rialzi da record ...