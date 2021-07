Apple iPhone 13 potrebbe essere l’ultimo ad avere la versione mini (Di martedì 6 luglio 2021) Nonostante le performance di vendita non particolarmente eccelse della versione precedente, Apple vuole produrre comunque la versione mini di iPhone 13 Apple è ancora convinta che il pubblico apprezzi la versione mini dell’iPhone 13 e ha già suddiviso la produzione tra due stabilimenti. Questo nonostante le performance della versione mini di iPhone 12 non siano L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 6 luglio 2021) Nonostante le performance di vendita non particolarmente eccelse dellaprecedente,vuole produrre comunque ladi13è ancora convinta che il pubblico apprezzi ladell’13 e ha già suddiviso la produzione tra due stabilimenti. Questo nonostante le performance delladi12 non siano L'articolo proviene da Consumatore.com.

