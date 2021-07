Allerta caldo in Campania | si impennano le temperature

Advertising

LaCittaSalerno : +++ ALLERTA CALDO +++ TEMPERATURE ROVENTI SU TUTTA LA PROVINCIA FINO A VENERDI' LEGGI QUI -->… - mrcfsn : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Campania, è ancora allerta caldo africano: Previsti picchi di 37 gradi fino al... - corrmezzogiorno : #Napoli Campania, è ancora allerta caldo africano: Previsti picchi di 37 gradi fino al... - EmilioBerettaF1 : Meteo, caldo da record: allerta in 10 città - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Allerta meteo, bolla rovente sull'Italia: punte di 40 gradi in Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta caldo

Un f ine mese di giugno riverte che trova conferma anche in questi primi giorni di luglio con una nuovain Campania. NUOVAIN CAMPANIA A partire dalle 8 di domani mattina, ...Il grannon mancherà nemmeno al Nord dove punte fino a 37 - 38°C si toccheranno in Emilia (... Dove c'èrossa e arancione Come recita il Bollettino sulle ondate di calore del Ministero ...La cartina elaborata da Arpacal è sintetica ed eloquente. Le previsioni di ’suscettività all’innesco ed alla propoagazione degli incendi boschivi’ sono stimate in rosso come altissime. L’ultima region ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da ondata di calore. A partire dalle 8 di domani mattina, mercoledì 7 luglio e fino alle 20 di venerdì 9 ...