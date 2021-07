Vaccini: Bonaccini, E - R a 4 milioni di dosi somministrate (Di lunedì 5 luglio 2021) "In questi minuti superiamo il milione e mezzo di vaccinati definitivi e i quattro milioni di dosi somministrate" dall'inizio della campagna. Lo ha detto il presidente dell'Emilia - Romagna Stefano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) "In questi minuti superiamo il milione e mezzo di vaccinati definitivi e i quattrodi" dall'inizio della campagna. Lo ha detto il presidente dell'Emilia - Romagna Stefano ...

Advertising

RaiStudio24 : RT @RaiNews: S. #Bonaccini (@sbonaccini) Pres. #EmiliaRomagna a @RaiStudio24: dobbiamo vaccinare più #studenti possibile perché vorremo che… - RaiNews : S. #Bonaccini (@sbonaccini) Pres. #EmiliaRomagna a @RaiStudio24: dobbiamo vaccinare più #studenti possibile perché… - horottoilvetro : Forniture vaccini in calo, Bonaccini: 'C'è scarsità di dosi, ci stiamo riorganizzando' - PieroGhostB00st : @anitablanco3 @fattoquotidiano Si da il caso che adesso problemi i vaccini non ne stiamo avendo...forse sto bonacci… - Nutizieri : Forniture vaccini in calo, Bonaccini: 'C'è scarsità di dosi, ci stiamo riorganizzando' -