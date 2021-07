(Di lunedì 5 luglio 2021) I cadaveri di21annegati in mare sono stati trovati in mare al largo di Sfax, in. Lo rende noto la gendarmeria tunisina che prosegue a pattugliare il tratto di mare che è la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Naufragio a largo della Tunisia, annegati almeno 43 migranti. Mezzaluna Rossa: 'Il barcone era partito dalla Libia.… - FrancePeloso : RT @MediasetTgcom24: Tunisia, barcone con migranti naufragato: almeno 21 morti #migranti - MediasetTgcom24 : Tunisia, barcone con migranti naufragato: almeno 21 morti #migranti - OrioliAlberto : RT @Lanf040264: #Migranti: almeno 43 persone annegate al largo della #Tunisia. #MezzalunaRossa: 'Il barcone era partito dalla #Libia, 84 s… - ferne1908 : RT @Lanf040264: #Migranti: almeno 43 persone annegate al largo della #Tunisia. #MezzalunaRossa: 'Il barcone era partito dalla #Libia, 84 s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia barcone

I cadaveri di almeno 21 migranti annegati in mare sono stati trovati in mare al largo di Sfax, in. Lo rende noto la gendarmeria tunisina che prosegue a pattugliare il tratto di mare che è la rotta più utilizzata in questi giorni dai trafficanti di uomini. Diverse le barche soccorse nelle ...Il naufragio al largo dellaè riportato dalla Mezzaluna Rossa tunisina, secondo quanto ... Poco prima, infatti, uncon 98 persone a bordo, tra cui 7 donne e 15 minori, di origine ...Altri 84 migranti sono stati salvati. Ancora un strage nel Mediterraneo: almeno 43 migranti sono annegati in un naufragio avvenuto al largo della Tunisia mentre tentavano di attraversare il Canale di ...Strage nel Mediterraneo: almeno 43 persone sono annegate nel naufragio al largo della Tunisia. Altri 84 migranti sono stati salvati ...