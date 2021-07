TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dall’11 al 17 luglio 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 11 a sabato 17 luglio 2021: Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni italiane: Michael scopre che Rosalie ha boicottato le ricerche di André! Robert discute con il padre, che non vuole assumere un nuovo cuoco perché convinto del ritorno di André. E così, quando poco dopo Werner gli dice di aver visto il fratello al lago, Robert non gli crede… Max è al settimo cielo ed è convinto che lui e Jil diventeranno presto una coppia, anche se lei è sposata. Sarà davvero così? Maja sviluppa una ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 5 luglio 2021)settimanali di, puntate da domenica 11 a sabato 17: Leggi anche:italiane: Michael scopre che Rosalie ha boicottato le ricerche di André! Robert discute con il padre, che non vuole assumere un nuovo cuoco perché convinto del ritorno di André. E così, quando poco dopo Werner gli dice di aver visto il fratello al lago, Robert non gli crede… Max è al settimo cielo ed è convinto che lui e Jil diventeranno presto una coppia, anche se lei è sposata. Sarà davvero così? Maja sviluppa una ...

