Quando Raffaella Carrà dimostrò la sua generosità a Maradona

(Di lunedì 5 luglio 2021) La storia dell’amicizia trae Diego Armandocon un gesto che pochi conoscono da parte della grande artista italiana. Poliedrica, avanguardista, vulcanica, icona: erae ancora è nella storia dello spettacolo italiano ed internazionale. É venuta a mancare all’età di 78 anni per una malattia sulla quale ha tenuto, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

teatrolafenice : ... È sempre difficile e sconvolgente dirsi addio, soprattutto quando a darcelo è una straordinaria e lungimirante… - jaxofficial : Purtroppo te ne sei andata Raffaella. Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera e mi sei sempre rimast… - FranAltomare : A Raffaella Carrà dobbiamo un sacco di cose. Sulle sue canzoni abbiamo superato timidezza e combattuto pregiudizi.… - RedFlames88 : RT @fa_buio: E il brivido di quando andavi a ballare e partiva Raffaella? Ne vogliamo parlare? Proprio lungo la schiena fino al collo - Amrita86044234 : RT @teatrolafenice: ... È sempre difficile e sconvolgente dirsi addio, soprattutto quando a darcelo è una straordinaria e lungimirante arti… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Raffaella

L'Insolenza di R2-D2

...Alvarezimmagina il gran finale di equivoci e rivincite nel Galà di Capodanno trasmesso per la prima volta in diretta tv senza censure. Nella realtà, proprio tra il 1976 e il 1978...Moltissimi sanno cheCarrà comincia a divenire l'incarnazione dell'Italia nell'autunno del 1970anziché mettersi la torre sulla testa, mostra in primo piano l'ombelico e canta il ...Un rapporto speciale, tanto che Tiziano Ferro a Raffaella Carrà ha dedicato la canzone "Raffaella è mia". E oggi, quando si è svegliato (vive negli Stati Uniti ..."Sono immensamente scosso. Raffaella Carrà è stata un'artista eccezionale, un'autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io ...