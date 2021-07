Non è più “Fiesta”: si è spenta Raffaella Carrà (Di lunedì 5 luglio 2021) È Morta Raffaella Carrà. “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Iapino dà il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. Raffaella Carrà aveva 78 anni. Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 luglio 2021) È Morta. “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Iapino dà il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.aveva 78 anni.

Advertising

Italbasket : ? Tutto vero! TUTTO VERO. Li abbiamo dominati, segnando 102 punti. A casa loro. Non è più un sogno, è REALTA'. Gr… - Pontifex_it : Come i compaesani di Gesù, rischiamo di non riconoscerlo. Un dio astratto e distante, che non si immischia nelle si… - RobertoBurioni : Le nuove varianti sono un problema molto grave. Ma solo per chi non ha completato il ciclo di vaccinazione con un v… - kuzc0spoison : RT @chiaravillage: Ma la cosa più grave è chi continua a seguirla. Mi dispiace ma a meno che non sia vostra sorella, questa persona si meri… - seb5113910 : RT @giuslit: ...Bruxelles... (ormai non si preoccupano più nemmeno di lasciare le impronte) -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Renato Pozzetto: "Taaac, ora il Paese riparte ma non c'è più la creatività" L'attore: "Con Cochi cominciammo in un'osteria piena di pittori, quelle di oggi sono un'altra cosa. Mi piace essere ringraziato per il divertimento portato in tante case".

E' morta Raffaella Carrà ... non aveva avuto figli ma di figli - diceva sempre lei - ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad "Amore", il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore. Le ...

Variante Delta: più contagi ma non altrettanti ricoveri o morti. I grafici della Gran Bretagna Corriere della Sera L'attore: "Con Cochi cominciammo in un'osteria piena di pittori, quelle di oggi sono un'altra cosa. Mi piace essere ringraziato per il divertimento portato in tante case"....aveva avuto figli ma di figli - diceva sempre lei - ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad "Amore", il programma chedi tutti le era rimasto nel cuore. Le ...