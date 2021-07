Nissan EV36Zero, hub carbon neutral in Inghilterra. Investimenti per 1 miliardo di sterline (Di lunedì 5 luglio 2021) Un miliardo di sterline per il nuovo centro produttivo di auto elettriche targate Nissan. L’Electric Vehicle Hub dal nome EV36Zero nascerà a Sunderland, nel Regno Unito, lì dove, del resto, la casa giapponese ha messo le sue radici più profonde (dal 1986) per consolidare la sua presenza nel mercato europeo. Un ciclo produttivo che nei piani di Nissan dovrà essere a impatto zero: all’interno dell’hub, infatti, sorgerà una microgrid per la produzione di energia rinnovabile al 100% che è stimato sarà in grado portare alla riduzione di circa 55 mila tonnellate di CO2 all’anno, e che conterà su un totale di 132 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Undiper il nuovo centro produttivo di auto elettriche targate. L’Electric Vehicle Hub dal nomenascerà a Sunderland, nel Regno Unito, lì dove, del resto, la casa giapponese ha messo le sue radici più profonde (dal 1986) per consolidare la sua presenza nel mercato europeo. Un ciclo produttivo che nei piani didovrà essere a impatto zero: all’interno dell’hub, infatti, sorgerà una microgrid per la produzione di energia rinnovabile al 100% che è stimato sarà in grado portare alla riduzione di circa 55 mila tonnellate di CO2 all’anno, e che conterà su un totale di 132 ...

Advertising

fattiamotore : Nissan EV36Zero, hub carbon neutral in Inghilterra. Investimenti per 1 miliardo di sterline - Affaritaliani : Nissan EV36Zero, un Electric Vehicle Hub che darà vita al primo ecosistema di produzione di veicoli elettrici al mo… - ABMnewscom : Nissan svela EV36Zero – un Electric Vehicle Hub da un miliardo di sterline per accelerare il percorso verso la neut… - vaielettrico : Nissan EV36Zero. Così la casa nipponica ha battezzato quella che sarà la sua “cattedrale dell’auto elettrica” in Eu… - markus_auto : Progetto Nissan EV36Zero, nuova cattedrale dell’auto elettrica ... -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan EV36Zero Motori Magazine - 4/7/2021 Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 4 Luglio 2021 In questo numero di Motori Magazine: Concept Recharge, il manifesto del futuro elettrico di Volvo; Nasce a Sunderland Nissan EV36Zero, un Electric Vehicle Hub; Con Opel Corsa - E guidatore e passeggeri possono viaggiare sempre connessi. mrv/sat/ redazione Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La ...

Tg Motori - 4/7/2021 In questo numero di Motori Magazine: Concept Recharge, il manifesto del futuro elettrico di Volvo; Nasce a Sunderland Nissan EV36Zero, un Electric Vehicle Hub; Con Opel Corsa - E guidatore e passeggeri possono viaggiare sempre connessi. mrv/sat/ Sponsor

Nissan EV36Zero, hub carbon neutral in Inghilterra. Investimenti per 1 miliardo di sterline Il Fatto Quotidiano Nissan annuncia l’arrivo di una gigafactory Il colosso automobilistico giapponese ha annunciato l'intenzione di costruire una gigafactory nel Regno Unito. Passo cruciale sul fronte veicoli elettrici ...

La mobilità del futuro secondo Nissan: gigafactory, rinnovabili ed un nuovo crossover Tre annunci in uno da parte di Nissan. Investimenti e partnership per un futuro più sostenibile a base di rinnovabili.

Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 4 Luglio 2021 In questo numero di Motori Magazine: Concept Recharge, il manifesto del futuro elettrico di Volvo; Nasce a Sunderland, un Electric Vehicle Hub; Con Opel Corsa - E guidatore e passeggeri possono viaggiare sempre connessi. mrv/sat/ redazione Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La ...In questo numero di Motori Magazine: Concept Recharge, il manifesto del futuro elettrico di Volvo; Nasce a Sunderland, un Electric Vehicle Hub; Con Opel Corsa - E guidatore e passeggeri possono viaggiare sempre connessi. mrv/sat/ SponsorIl colosso automobilistico giapponese ha annunciato l'intenzione di costruire una gigafactory nel Regno Unito. Passo cruciale sul fronte veicoli elettrici ...Tre annunci in uno da parte di Nissan. Investimenti e partnership per un futuro più sostenibile a base di rinnovabili.