Miami, demolito i resti del condominio collassato: le immagini dell'esplosione (Di lunedì 5 luglio 2021) Un'esplosione controllata ha abbattuto i resti instabili del condominio crollato a Miami, in Florida. Il timore era che la tempesta tropicale in arrivo, minacciasse ulteriormente la stabilità dell'immobile. Il bilancio è di 24 morti e 121 dispersi. Le autorità hanno deciso di procedere con la demolizione dell'edificio di 12 piani per il rischio che potesse venire giù durante l'atteso passaggio della tempesta Elsa, che potrebbe attraversare la Florida domani. Ora i soccorritori si preparano a tornare alla ricerca di altre eventuali vittime L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

