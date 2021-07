Mattarella: chi aderisce a Ue sia coerente con valori o abbandoni (Di lunedì 5 luglio 2021) "Le solenni decisioni assunte da ciascun popolo al momento dell'adesione al progetto non possono essere contraddette se non a prezzo della drastica decisione dell'abbandono. Occorre chiarezza. Ciascun ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) "Le solenni decisioni assunte da ciascun popolo al momento dell'adesione al progetto non possono essere contraddette se non a prezzo della drastica decisione dell'abbandono. Occorre chiarezza. Ciascun ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella chi Il Santo Padre ha affrontato al Gemelli un'operazione al colon: intervento riuscito ...è arrivato un messaggio di auguri espresso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ... Chi sta sostituendo il Papa in questo periodo Mentre papa Francesco, che è attualmente ...

Mattarella: chi aderisce a Ue sia coerente con valori o abbandoni E, se un rammarico può essere espresso - ha rilevato Mattarella - questo consiste semmai, nell'alternarsi, nel corso dei decenni, di negligenza e di vigore nell'impegno teso ad affermare con tenacia ...

Chi sarà il regista della corsa al Quirinale la Repubblica Mattarella a Parigi,si illude chi vieta ingresso da Africa PARIGI, 05 LUG - "In Italia qualcuno si illude che si possa mettere il cartello divieto d'ingresso", dall'Africa. Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel corso del colloquio a porte ch ...

Mattarella incontra Macron con il quale rinnova l’amicizia ed il legame fra l’Italia e la Francia Da sempre definiti come i nostri ‘cugini’, in realtà – dal ciclismo al recente Eurofestival, passando per il calcio – nei nostri confronti da sempre i francesi ‘soffrono’ una sorta di complesso rappor ...

