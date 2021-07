Inter, chi sono i candidati per la fascia destra? Ecco i nomi (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Inter di Simone Inzaghi è alla ricerca di un giocatore sulla fascia destra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i candidati sono Bellerin, Dumfries e Zappacosta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Arturo Vidal a un passo dall’Inter, a giorni si può chiudere Cessione Inter: novità molto importanti in arrivo Papu Gomez, possibile ritorno in Italia: Milan e Inter Interessate all’argentino Inter, ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 5 luglio 2021) L’di Simone Inzaghi è alla ricerca di un giocatore sulla. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, iBellerin, Dumfries e Zappacosta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Arturo Vidal a un passo dall’, a giorni si può chiudere Cessione: novità molto importanti in arrivo Papu Gomez, possibile ritorno in Italia: Milan eessate all’argentino, ...

