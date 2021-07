Il Papa operato al Gemelli | “Ha reagito bene”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 luglio 2021)Francesco ha passato una notte tranquilla dopo l’intervento al colon di ieri. La notizia che tutti aspettavano è arrivata quasi a mezzanotte: “Il Santo Padre haall’intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal prof. Sergio Alfieri con l’assistenza del prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi”, ha fatto sapere il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. L’intervento è stato condotto in anestesia generale: “E’ stata condotta dal prof. Massimo Antonelli, dalla prof.ssa Liliana Sollazzi e dai dott.ri Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Erano altresì presenti in sala ...