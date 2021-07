'Grazie Raffaella': la Rai rivoluziona la programmazione per salutare la signora dello spettacolo (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo speciale si ascolta al link www.radiolive.rai.it, e su RaiPlay Radio e sui device digitali. Per ricordare la grande artista Isoradio trasmetterà a cadenza oraria un disco di Raffaella Carrà e le ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo speciale si ascolta al link www.radiolive.rai.it, e su RaiPlay Radio e sui device digitali. Per ricordare la grande artista Isoradio trasmetterà a cadenza oraria un disco diCarrà e le ...

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - SpotifyItaly : Ciao #Raffaella, grazie per aver scritto una delle pagine più belle della cultura e della musica italiana. ??… - milly_carlucci : Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raf… - latwittipe : Grazie, mamma RAI, per questo speciale di Techetè su Raffa! ?? #RaffaellaCarra #Raffaella - AleRienzi : RT @Raiofficialnews: 'Non ci si improvvisa. Per diventare grandi serve molta esperienza alle spalle, dalla serata allo spettacolo, dalla pi… -