È salvo! Il 22enne bloccato nella grotta con gravi lesioni è stato liberato (Di lunedì 5 luglio 2021) Le operazioni di soccorso sono state molto complicate per via del maltempo, della complessità della zona e l'impossibilità di calare la barella senza allargare l'ingresso della grotta. Una storia che poteva finire in tragedia, ma che fortunatamente, ha un lieto fine. Lo speleologo 22enne di Rovereto in Piano è stato finalmente tratto in salvo e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

