Covid, il Regno Unito abolisce tutte le restrizioni: l’annuncio di Johnson (Di lunedì 5 luglio 2021) ci sarà oggi pomeriggio. Il via libera arriverà il 19 luglio L’emergenza Covid in Gran Bretagna sta per essere archiviata. Nonostante i contagi in aumento e la diffusione della variante Delta, Boris Johnson annuncerà questo pomeriggio la fine delle restrizioni a partire dal 19 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) ci sarà oggi pomeriggio. Il via libera arriverà il 19 luglio L’emergenzain Gran Bretagna sta per essere archiviata. Nonostante i contagi in aumento e la diffusione della variante Delta, Borisannuncerà questo pomeriggio la fine dellea partire dal 19 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

maurofughi : I #teammorte sono disperati. Gli cade uno degli ultimi miti. Stanno pensando di appostarsi sui tetti con archi e fr… - Ale74terni : RT @claudeger55: Ops... Convivere con il covid, con le varianti. E i vaccini e le cure che lo trasformano al massimo in un raffreddore. E q… - butwhy5 : RT @La7tv: #lariachetira Covid, Sergio Abrignani (Cts): 'Nel Regno Unito via le mascherine e obbligo di distanziamento? Accadrà anche da no… - La7tv : #lariachetira Covid, Sergio Abrignani (Cts): 'Nel Regno Unito via le mascherine e obbligo di distanziamento? Accadr… - alexbintqaboos1 : RT @ilriformista: Il premier #Johnson annuncerà il “Freedom Day” in programma il 19 luglio: via mascherine e distanziamento, bisogna “impar… -