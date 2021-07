Concorsi pubblici, un quesito associa la città di Napoli ai furti: «Errori e pregiudizi razzisti» (Di lunedì 5 luglio 2021) «I… when I was in Naple», questa la frase da completare, in inglese, per indicare che il soggetto era stato vittima di un furto a Napoli. Un’espressione che ha lasciato tutti di stucco e che è apparsa in una delle domande della prova preselettiva di inglese del concorso per il personale italiano della dogana, come denunciano l’assessora alle Pari opportunità Francesca Menna e l’assessora al Turismo e cultura Annamaria Palmieri. Insomma, non sono bastate le domande su Peter Pan e i Promessi sposi al concorso pubblico per l’Arpal Puglia e il flop del Concorso per il Sud, ora arrivano anche i test che odorano di razzismo. Cosa c’è scritto nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) «I… when I was in Naple», questa la frase da completare, in inglese, per indicare che il soggetto era stato vittima di un furto a. Un’espressione che ha lasciato tutti di stucco e che è apparsa in una delle domande della prova preselettiva di inglese del concorso per il personale italiano della dogana, come denunciano l’assessora alle Pari opportunità Francesca Menna e l’assessora al Turismo e cultura Annamaria Palmieri. Insomma, non sono bastate le domande su Peter Pan e i Promessi sposi al concorso pubblico per l’Arpal Puglia e il flop del Concorso per il Sud, ora arrivano anche i test che odorano di razzismo. Cosa c’è scritto nel ...

