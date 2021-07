Carolina Marconi | primi effetti della chemioterapia | la decisione

(Di lunedì 5 luglio 2021)torna a pubblicare una foto su Instagram mostrandosi con un nuovo look contro la malattia. Il messaggio sul social commuove i fan.(Instagram)Da circa un paio di mesi,ha rivelato al pubblico che sta lottando contro il tumore al seno. Una malattia che però non ha fatto perdere il sorriso alla showgirl e l’ex gieffina, tanto che si è sempre mostrata sorridente e positiva, nonostante la dura battaglia che deve affrontare.aveva, infatti, raccontato che non le mancavano momenti di sconforto, ...

La showgirl,lascia tutti i suoi fan a bocca aperta. Il movimento sensuale che vi fa impazzire: sensualissima. Non è un periodo assolutamente facile per la showgirl e web influencer venezuelana, ...ha affrontato il secondo ciclo di chemioterapia per la lotta contro il tumore al seno. Ha cominciato a perdere qualche ciocca di capelli, ma vuole aspettare prima di radere la ...Un nuovo step di Carolina Marconi nella sua lotta contro il tumore al seno: “Ho finalmente deciso di tagliare i capelli e non pensavo di stare ...Carolina Marconi ha affrontato il secondo ciclo di chemioterapia per la lotta contro il tumore al seno. Ha cominciato a perdere qualche ciocca di capelli, ma vuole aspettare prima di radere la testa.