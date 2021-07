CALCIOMERCATO MILAN – Isco nel mirino: la scheda / News (Di lunedì 5 luglio 2021) Il MILAN è fortemente interessato a Isco sul CALCIOMERCATO. Conosciamo meglio il fantasista del Real Madrid, spagnolo classe 1992, in questa video News. Il costo dovrebbe essere di 18 milioni, visto il contratto in scadenza tra un anno. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilè fortemente interessato asul. Conosciamo meglio il fantasista del Real Madrid, spagnolo classe 1992, in questa video. Il costo dovrebbe essere di 18 milioni, visto il contratto in scadenza tra un anno.

