Calcio: intervento alla spalla sinistra per Dries Mertens (Di lunedì 5 luglio 2021) L'attaccante belga dovrà stare a riposo per 2 - 3 settimane NAPOLI - Dries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio a intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dottor ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) L'attaccante belga dovrà stare a riposo per 2 - 3 settimane NAPOLI -in giornata si è sottoposto in Belgio adi stabilizzazione della spda parte del dottor ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Intervento perfettamente riuscito per Spinazzola - Corriere : Spinazzola, operazione ok in Finlandia: «Iniziato il count down. Ci vediamo presto» - Eurosport_IT : Ti aspettiamo presto in campo Leo ?????? ? - NCN_it : #UFFICIALE – #MERTENS, INTERVENTO ALLA SPALLA EFFETTUATO IN BELGIO: ECCO I TEMPI DI RECUPERO #Napoli #SSCNapoli - sportface2016 : #SerieA | #Napoli, intervento alla spalla sinistra per Dries #Mertens: stop di almeno tre settimane -