Calcio, Europei 2021: operato con successo Leonardo Spinazzola: rientro previsto tra circa 6 mesi (Di lunedì 5 luglio 2021) “L’AS Roma comunica che Leonardo Spinazzola è stato sottoposto nella giornata di lunedì a intervento chirurgico di sutura del tendine d’Achille della gamba sinistra, a seguito dell’infortunio riportato il 2 luglio scorso durante Belgio-Italia. L’intervento, eseguito a Turku dal Prof. Lasse Lempainen, alla presenza del responsabile sanitario del Club Dott. Massimo Manara, è riuscito e la prognosi verrà valutata nelle prossime settimane”. È perfettamente riuscito, dunque, l’intervento per la ricostruzione del tendine d’Achille della gamba sinistra di Leonardo Spinazzola. L’esterno di Nazionale e Roma, com’è ben noto, si è ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) “L’AS Roma comunica cheè stato sottoposto nella giornata di lunedì a intervento chirurgico di sutura del tendine d’Achille della gamba sinistra, a seguito dell’infortunio riportato il 2 luglio scorso durante Belgio-Italia. L’intervento, eseguito a Turku dal Prof. Lasse Lempainen, alla presenza del responsabile sanitario del Club Dott. Massimo Manara, è riuscito e la prognosi verrà valutata nelle prossime settimane”. È perfettamente riuscito, dunque, l’intervento per la ricostruzione del tendine d’Achille della gamba sinistra di. L’esterno di Nazionale e Roma, com’è ben noto, si è ...

