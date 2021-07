Arriva ‘Oso’, linea di abbigliamento realizzata da sartorie sociali (Di lunedì 5 luglio 2021) Unisce il rispetto dell’ambiente, il sostegno alle persone più fragili e la tutela dei diritti dei lavoratori, puntando sui giovani. Si chiama ‘Oso – Vestire etico e inclusivo’ ed è la nuova linea di abbigliamento in vendita nei negozi NaturaSì. Un made in Italy che punta sull’etica. “E’ una linea di abbigliamento ‘speciale’ perché pensata e disegnata dai giovani del nostro Laboratorio 2050 nel rispetto dell’ambiente, utilizzando solo tessuti di cotone certificati Gots (Global Organic Texil Standard), fibre di bambù ed alga, prodotta e confezionata da una rete di sartorie sociali. Perché ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Unisce il rispetto dell’ambiente, il sostegno alle persone più fragili e la tutela dei diritti dei lavoratori, puntando sui giovani. Si chiama ‘Oso – Vestire etico e inclusivo’ ed è la nuovadiin vendita nei negozi NaturaSì. Un made in Italy che punta sull’etica. “E’ unadi‘speciale’ perché pensata e disegnata dai giovani del nostro Laboratorio 2050 nel rispetto dell’ambiente, utilizzando solo tessuti di cotone certificati Gots (Global Organic Texil Standard), fibre di bambù ed alga, prodotta e confezionata da una rete di. Perché ...

