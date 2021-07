Amazon: ecco chi è Andy Jassy, il successore di Jeff Bezos (Di lunedì 5 luglio 2021) Da quasi licenziato a successore di Jeff Bezos: ecco chi è Andy Jassy, il nuovo a.d. di Amazon Amazon ha un nuovo amministratore delegato: Andy R. Jassy, un fedelissimo del patron Jeff Bezos, che da oggi – lunedì 5 luglio 2021, 27esimo anniversario della fondazione dell’azienda – sostituisce ufficialmente alla guida del colosso statunitense delle vendite online. In attesa di lanciarsi nello spazio insieme al fratello Mark a bordo della navetta New Shepard della propria compagnia Blue ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021) Da quasi licenziato adichi è, il nuovo a.d. diha un nuovo amministratore delegato:R., un fedelissimo del patron, che da oggi – lunedì 5 luglio 2021, 27esimo anniversario della fondazione dell’azienda – sostituisce ufficialmente alla guida del colosso statunitense delle vendite online. In attesa di lanciarsi nello spazio insieme al fratello Mark a bordo della navetta New Shepard della propria compagnia Blue ...

Advertising

matteorenzi : Ecco l’indice di ControCorrente. In libreria da martedì 13 luglio e già prenotabile online ( - Tag43_ita : Jeff #Bezos, fondatore del colosso dell’e-commerce, si è dimesso da Ceo, ma ne rimarrà presidente esecutivo. Tra lo… - ciuffocinguetta : ?? Esercitati anche tu: ??Aghi butterfly ??Provette ??Guanti sterili ??Lacci emostatici ??Siringhe ??... Ecco la mia… - songofash : “No ok quindi ambientazione greca unita ad ambientazione Francia medievale? Ok devo leggerla assolutamente papà ecc… - is_amazon : RT @beppe_grillo: Ogni anno nel mondo il cibo buttato nella spazzatura è di oltre 1 miliardo di tonnellate. L’insensato sperpero è causato… -