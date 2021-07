Wimbledon 2021: Raducanu, 18 anni, batte la Cirstea e vola agli ottavi (Di domenica 4 luglio 2021) Wimbledon 2021: il sogno d’esordio di Emma Raducanu a Wimbledon è proseguito fino al quarto round con la vittoria sulla numero 45 rumena del mondo Sorana Cirstea. La diciottenne jolly britannica, classificata 338a e fresca di aver completato i suoi A-Level, ha impressionato con una vittoria per 6-3 7-5. Wimbledon 2021: Quale primato ha la Raducanu? Emma Raducanu, non ancora diciannovenne, entra oggi nella storia di Wimbledon diventando la più giovane britannica capace di raggiungere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021): il sogno d’esordio di Emmaè proseguito fino al quarto round con la vittoria sulla numero 45 rumena del mondo Sorana. La diciottenne jolly britca, classificata 338a e fresca di aver completato i suoi A-Level, ha impressionato con una vittoria per 6-3 7-5.: Quale primato ha la? Emma, non ancora diciannovenne, entra oggi nella storia didiventando la più giovane britca capace di raggiungere ...

Advertising

SkySport : ???? DUE ITALIANI AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? Non succedeva dal 1955 ?? - repubblica : ?? Tennis, Wimbledon: Berrettini e Sonego agli ottavi - SkySport : ?? CHE RISATE A WIMBLEDON ?? Berrettini e Tomljanovic si intervistano a vicenda ? dopo aver ottenuto il pass per gli… - zazoomblog : London calling e lItalia risponde. Un “viaggio” di 48 ore da Wembley a Wimbledon per scrivere la storia - #London… - zazoomblog : Wimbledon 2021 oggi non si gioca. Ma dal 2022 addio alla “Middle Sunday” - #Wimbledon #gioca. #addio #“Middle -