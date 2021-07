Stallone compie 75 anni, Rocky non si arrende (Di domenica 4 luglio 2021) E’ ancora Rocky Balboa. Forte, dinamico, pronto alla sfida. Resta sempre, nell’immaginario dei suoi fan, Rambo, l’eroe senza paura disposto a tutto pur di vincere. L’immagine di Sylvester Stallone è legata a doppio filo ai personaggi che ha interpretato e che lo hanno reso celebre. E ora, ad un passo dai suoi 75 anni, che compirà il 6 luglio, continua a mostrarsi nel pieno della sua forza: indomito, appena un mese fa, in un video postato sui social si è fatto riprendere mentre sollevava 40 chili durante un allenamento. Nulla, insomma, sembra scalfire l’attore e regista che nei suoi film ha ‘difeso’ in qualche modo una certa idea degli ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 luglio 2021) E’ ancoraBalboa. Forte, dinamico, pronto alla sfida. Resta sempre, nell’immaginario dei suoi fan, Rambo, l’eroe senza paura disposto a tutto pur di vincere. L’immagine di Sylvesterè legata a doppio filo ai personaggi che ha interpretato e che lo hanno reso celebre. E ora, ad un passo dai suoi 75, che compirà il 6 luglio, continua a mostrarsi nel pieno della sua forza: indomito, appena un mese fa, in un video postato sui social si è fatto riprendere mentre sollevava 40 chili durante un allenamento. Nulla, insomma, sembra scalfire l’attore e regista che nei suoi film ha ‘difeso’ in qualche modo una certa idea degli ...

Adnkronos : #Stallone compie 75 anni, #Rocky non si arrende. - paolorm2012 : RT @giornali_it: Stallone compie 75 anni, Rocky non si arrende #4luglio #QuotidianiNazionali #LiberoQuotidiano - giornali_it : Stallone compie 75 anni, Rocky non si arrende #4luglio #QuotidianiNazionali #LiberoQuotidiano - quotidianodirg : Sylvester Stallone compie 75 anni: Rocky Balboa non si arrende - lifestyleblogit : Stallone compie 75 anni, Rocky non si arrende - -

Ultime Notizie dalla rete : Stallone compie Sylvester Stallone compie 75 anni: Rocky Balboa non si arrende Presente nella 'Hollywood Walk of fame' di Los Angeles dal 1984, Stallone dopo aver incontrato la celebrità non ha avuto una vita facile tanto che 2012 ha pianto la morte del giovane figlio Sage, ...

Stallone compie 75 anni, Rocky non si arrende Presente nella 'Hollywood Walk of fame' di Los Angeles dal 1984, Stallone dopo aver incontrato la celebrità non ha avuto una vita facile tanto che 2012 ha pianto la morte del giovane figlio Sage, ...

Stallone compie 75 anni, Rocky non si arrende Adnkronos Stallone compie 75 anni, Rocky non si arrende CinemaDai successi nei panni di Balboa ai sequel degli ultimi anni, una carriera all'insegna della forzaRoma, 4 lug. E’ ancora Rocky Balboa. Forte, dinamico, pronto alla sfida. Resta sempre, nell’imma ...

Sylvester Stallone compie 75 anni: Rocky Balboa non si arrende Sylvester Stallone compie 75 anni: Rocky Balboa non si arrende. E ora, ad un passo dai suoi 75 anni, che compirà il 6 luglio, continua a mostrarsi nel pieno della sua forza ...

Presente nella 'Hollywood Walk of fame' di Los Angeles dal 1984,dopo aver incontrato la celebrità non ha avuto una vita facile tanto che 2012 ha pianto la morte del giovane figlio Sage, ...Presente nella 'Hollywood Walk of fame' di Los Angeles dal 1984,dopo aver incontrato la celebrità non ha avuto una vita facile tanto che 2012 ha pianto la morte del giovane figlio Sage, ...CinemaDai successi nei panni di Balboa ai sequel degli ultimi anni, una carriera all'insegna della forzaRoma, 4 lug. E’ ancora Rocky Balboa. Forte, dinamico, pronto alla sfida. Resta sempre, nell’imma ...Sylvester Stallone compie 75 anni: Rocky Balboa non si arrende. E ora, ad un passo dai suoi 75 anni, che compirà il 6 luglio, continua a mostrarsi nel pieno della sua forza ...