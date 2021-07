Sonic The Hedgehog: il doppiatore storico è tornato e manterrà il suo ruolo – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 4 luglio 2021) Sonic The Hedgehog avrà nuovamente la sua voce di Roger Craig Smith, doppiatore storico che a quanto pare è destinato a rimanere al suo posto.. Roger Craig Smith, il doppiatore storico di Sonic The Hedgehog, ha voluto precisare che il suo ritorno sulle scene nel ruolo che l’ha reso celebre nel mondo dei videogiochi non sarà momentaneo ed è destinato a rimanere, cosa che fa pensare a diversi altri impegni per il porcospino blu di Sega nel prossimo futuro. La questione arriva in risposta alle voci di corridoio che erano emerse negli ultimi ... Leggi su helpmetech (Di domenica 4 luglio 2021)Theavrà nuovamente la sua voce di Roger Craig Smith,che a quanto pare è destinato a rimanere al suo posto.. Roger Craig Smith, ildiThe, ha voluto precisare che il suo ritorno sulle scene nelche l’ha reso celebre nel mondo dei videogiochi non sarà momentaneo ed è destinato a rimanere, cosa che fa pensare a diversi altri impegni per il porcospino blu di Sega nel prossimo futuro. La questione arriva in risposta alle voci di corridoio che erano emerse negli ultimi ...

