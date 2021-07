Questa estate le vacanze costeranno l'11% in più (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - Andare in vacanza costerà Questa estate in media l'11% in più rispetto al 2020, e per una villeggiatura la spesa procapite aumenterà di circa 98 euro tra spostamenti, alloggi e servizi. Lo denuncia il Codacons, che fornisce oggi i dati ufficiali sul caro-vacanze 2021. Dagli spostamenti in auto, treno o aereo, ai soggiorni presso strutture ricettive, passando per l'affitto di ombrelloni, sdraio e lettini e alle consumazioni presso bar e ristoranti, tutto Questa estate costa di più – denuncia l'associazione – Con le riaperture gli esercizi al pubblico, i lidi, gli hotel, hanno modificato le proprie ... Leggi su agi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - Andare in vacanza costeràin media l'11% in più rispetto al 2020, e per una villeggiatura la spesa procapite aumenterà di circa 98 euro tra spostamenti, alloggi e servizi. Lo denuncia il Codacons, che fornisce oggi i dati ufficiali sul caro-2021. Dagli spostamenti in auto, treno o aereo, ai soggiorni presso strutture ricettive, passando per l'affitto di ombrelloni, sdraio e lettini e alle consumazioni presso bar e ristoranti, tuttocosta di più – denuncia l'associazione – Con le riaperture gli esercizi al pubblico, i lidi, gli hotel, hanno modificato le proprie ...

Advertising

capuanogio : ?? #Tonali sempre più vicino al ritorno al #Milan, ma dopo aver ottenuto lo sconto dal #Brescia ora i rossoneri si… - matteosalvinimi : Presto tornerò in Calabria: questa estate dovrà essere ricca e memorabile. Reddito di cittadinanza? Da cambiare e r… - Dav42156771 : RT @Masse78: Ma non è fantastica questa estate del 1960 con i tormentoni estivi cantati da Orietta Berti e Gianni Morandi? - _S_i_r_i_u_s : RT @Daniel48592397: Caldo caldo caldo... Ma siamo d'estate dai... Va bene anche così, ancora un po' e passa anche questa... Buona serata/no… - furiamarguz : RT @Masse78: Ma non è fantastica questa estate del 1960 con i tormentoni estivi cantati da Orietta Berti e Gianni Morandi? -

Ultime Notizie dalla rete : Questa estate "Non rimandate i vaccini per le ferie. Vanno imposti a docenti e studenti" Molti chiedono di spostare la seconda dose a dopo l'estate. Io lo sconsiglio vivamente: non partite ... Se la copertura fosse bassa e se nelle settimane che verranno l'adesione da parte di questa fascia ...

Covid, Italia tra variante Delta e zona bianca: il punto ... da quasi una settimana senza mascherine all'aperto, il Paese affronta l'estate con poche ... cautela, gradualità, soprattutto alla luce delle tante varianti che stanno rendendo più difficile questa ...

Questa estate le vacanze costeranno l'11% in più AGI - Agenzia Giornalistica Italia Roma-Lido, che agonia: un treno ogni 40 minuti. I pendolari: «Ormai conviene l’auto» Circa 20 corse in meno al giorno e al massimo cinque treni in funzione per un servizio che d'estate fa numeri record per l'esodo verso le spiagge di Ostia e di inverno anche per la mole ...

Riviera, verso il gran pienone dell’estate: «I prezzi li teniamo uguali» Aumenti contenuti per gli ombrelloni, lettini tra i 6 e i 10 euro, in albergo chi prenota adesso paga prezzi più alti ...

Molti chiedono di spostare la seconda dose a dopo l'. Io lo sconsiglio vivamente: non partite ... Se la copertura fosse bassa e se nelle settimane che verranno l'adesione da parte difascia ...... da quasi una settimana senza mascherine all'aperto, il Paese affronta l'con poche ... cautela, gradualità, soprattutto alla luce delle tante varianti che stanno rendendo più difficile...Circa 20 corse in meno al giorno e al massimo cinque treni in funzione per un servizio che d'estate fa numeri record per l'esodo verso le spiagge di Ostia e di inverno anche per la mole ...Aumenti contenuti per gli ombrelloni, lettini tra i 6 e i 10 euro, in albergo chi prenota adesso paga prezzi più alti ...