Pierpaolo Pretelli, le parole del suo papà alla Gregoraci: fan in rivolta (Di domenica 4 luglio 2021) Si è scatenata una vera e propria rivolta sul web dopo che Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo, ha fatto nuovi complimenti alla Gregoraci Continua a fare rumore il triangolo composto da Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. A distanza di tempo dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip dove i tre hanno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Si è scatenata una vera e propriasul web dopo che Bruno, padre di, ha fatto nuovi complimentiContinua a fare rumore il triangolo composto da Giulia Salemi,ed Elisabetta. A distanza di tempo dfine della quinta edizione del Grande Fratello Vip dove i tre hanno L'articolo proviene da Inews.it.

