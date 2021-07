Papa Francesco ricoverato in ospedale: sarà operato al colon (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. E’ quanto appreso da Adnkronos da ambienti del Policlinico. Stando a quanto riferito, il Papa verrà sottoposto a un intervento programmato per stenosi diverticolare sintomatica del colon. “sarà operato dal Professor Sergio Alfieri”, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano. Papa Francesco ricoverato al Gemelli: operazione al colon “Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug –all’Gemelli di Roma. E’ quanto appreso da Adnkronos da ambienti del Policlinico. Stando a quanto riferito, ilverrà sottoposto a un intervento programmato per stenosi diverticolare sintomatica del. “dal Professor Sergio Alfieri”, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano.al Gemelli: operazione al“Questo pomeriggio Sua Santitàsi è ...

