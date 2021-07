Migranti, Alarm Phone: barca in pericolo vicino alla Sardegna (Di domenica 4 luglio 2021) commenta E' stata segnalata da Alarm Phone la presenza di una barca con 13 Migranti a bordo alla deriva, col motore rotto, da circa 11 ore vicino alla Sardegna. 'Il centro di coordinamento del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) commenta E' stata segnalata dala presenza di unacon 13a bordoderiva, col motore rotto, da circa 11 ore. 'Il centro di coordinamento del ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Alarm Phone: barca in pericolo vicino alla Sardegna #migranti - Bettabetta59 : RT @SardiniaPost: ??Dopo lo sbarco di stanotte a Tuerredda, la rete Alarm Phone denuncia che al largo della Sardegna ci sarebbe un barchino… - SardiniaPost : ??Dopo lo sbarco di stanotte a Tuerredda, la rete Alarm Phone denuncia che al largo della Sardegna ci sarebbe un bar… - LuisaRagni : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Alarm Phone: barca in pericolo vicino alla Sardegna #migranti - Liana80817175 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Alarm Phone: barca in pericolo vicino alla Sardegna #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Alarm Migranti, Alarm Phone: barca in pericolo vicino alla Sardegna commenta E' stata segnalata da Alarm Phone la presenza di una barca con 13 migranti a bordo alla deriva, col motore rotto, da circa 11 ore vicino alla Sardegna. 'Il centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma e le ...

Migranti. Barca in pericolo vicino alla Sardegna ... Redazione Sardegna Live - Foto di repertorio La presenza di una barca con 13 migranti a bordo alla deriva, col motore rotto, da circa 11 ore vicino alla Sardegna è stata segnalata da Alarm Phone. "...

Migranti, Alarm Phone: barca in pericolo vicino alla Sardegna TGCOM Alarm Phone: “13 migranti alla deriva”. Segnalazione al largo della Sardegna La presenza di una barca con 13 migranti a bordo alla deriva, col motore rotto, da circa 11 ore vicino alla Sardegna è stata segnalata da Alarm Phone. “Il centro di coordinamento del soccorso marittim ...

Migranti, Alarm Phone: barca in pericolo vicino alla Sardegna E' stata segnalata da Alarm Phone la presenza di una barca con 13 migranti a bordo alla deriva, col motore rotto, da circa 11 ore vicino alla Sardegna. "Il centro di coordinamento del soccorso maritti ...

commenta E' stata segnalata daPhone la presenza di una barca con 13a bordo alla deriva, col motore rotto, da circa 11 ore vicino alla Sardegna. 'Il centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma e le ...... Redazione Sardegna Live - Foto di repertorio La presenza di una barca con 13a bordo alla deriva, col motore rotto, da circa 11 ore vicino alla Sardegna è stata segnalata daPhone. "...La presenza di una barca con 13 migranti a bordo alla deriva, col motore rotto, da circa 11 ore vicino alla Sardegna è stata segnalata da Alarm Phone. “Il centro di coordinamento del soccorso marittim ...E' stata segnalata da Alarm Phone la presenza di una barca con 13 migranti a bordo alla deriva, col motore rotto, da circa 11 ore vicino alla Sardegna. "Il centro di coordinamento del soccorso maritti ...