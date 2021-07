La lettera di 100 attivisti ed eletti a Grillo perché rompa con Conte e Draghi | «Batti un colpo! Ci stanno fregando»

Leggi su open.online

(Di domenica 4 luglio 2021) «Chi ti scrive sono quelli che sono stati definiti ed etichettati “dissidenti e nostalgici”». Glidel Movimento 5 stelle intervengono nella fase più complicate del partito fondato da Gianroberto Casaleggio e Beppe. E proprio al garante si rivolgono per dirgli: «un colpo» e di recuperare i tratti originari del Movimento. Nella lunganon mancano frecciatine alla classe dirigente 5 stelle: «Beppe, abbiamo bisogno che tu, come noi, non ti faccia intimidire da chi nel giro di pochi anni da portavoce – come i grillini chiamano i propri rappresentanti – si è trasformato in eletto sentendosi fine ...