Gela | fugge a piedi per 400 metri e si salva da un agguato

A Gela si è salvato dai sicari che lo volevano uccidere dopo una fuga a piedi di circa 400 metri, nonostante fosse ferito. E' quanto emerge da un nuovo sopralluogo dei carabinieri questa mattina sul luogo dell'agguato, a Borgo Manfria, dove ieri pomeriggio un uomo di 56 anni, Carmelo Palmieri, è stato ferito con colpi

