Funivia del Faito si blocca per un’ora con 17 persone a bordo per un blackout elettrico. Panico ma guasto risolto (Di domenica 4 luglio 2021) La Funivia del Faito in discesa dal Monte Faito verso la stazione Circum di Castellammare di Stabia (Napoli) è rimasta bloccata oltre un’ora, con 17 persone a bordo, a causa di un black out elettrico che ha riguardato il centro antico di Castellammare. Una volta entrato in funzione il gruppo elettrogeno, è iniziata la discesa della Funivia; i passeggeri stanno tornando in stazione. Oggi vi è stato un problema di alimentazione alla Funivia del Faito intorno alle 18. Uno sbalzo della tensione elettrica dalla ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) Ladelin discesa dal Monteverso la stazione Circum di Castellammare di Stabia (Napoli) è rimastata oltre, con 17, a causa di un black outche ha riguardato il centro antico di Castellammare. Una volta entrato in funzione il gruppo elettrogeno, è iniziata la discesa della; i passeggeri stanno tornando in stazione. Oggi vi è stato un problema di alimentazione alladelintorno alle 18. Uno sbalzo della tensione elettrica dalla ...

Advertising

ildenaro_it : La funivia del F#aito in discesa dal Monte Faito verso la stazione #Circum di Castellammare di Stabia (#Napoli) è r… - leonidafem : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Funivia del Faito, passeggeri sospesi nel vuoto per 90 minuti causa blackout - corrmezzogiorno : #Napoli Funivia del Faito, passeggeri sospesi nel vuoto per 90 minuti causa blackout - ilmeteoit : #FUNIVIA #MOTTARONE: il #VIDEO del #Crollo (fonte #Repubblica) - occhio_notizie : ?? Cabina bloccata per due ore. Panico sulla funivia del Faito: -