Europei e variante Delta | paura a Roma per 60 tifosi inglesi che “hanno aggirato la quarantena”

(Di domenica 4 luglio 2021) La partita di sabato sera giocata all’Olimpico apotrebbe costarci cara. Il pericolo rappresentato dalladel Covid e dalla sua capacità di trasmissione resta alto e monitorare la situazione in concomitanza delle partite risulta non sempre facile. A preoccupare in questo caso sono i– circa 60 – cheeluso i controlli. Questi, la maggior parte dei quali giunti direttamente dall’Inghilterra (di questi una piccola parte sono ucraini), muniti di biglietto, erano pronti a entrare allo stadio per assistere al quarto di finale tra ...

Nonostante i buoni propositi iniziali, la pandemia di Covid - 19 e laDelta stanno nuovamente mettendo a dura prova il turismo e le vacanze degli italiani. L'...sua partecipazione agliL'esperto parla di "qualche segno di cambiamento" anche se per la prevalenza dellaDelta ...dunque "sorvegliate speciali" secondo Sebastiani "non tanto per i festeggiamenti per glima ...La variante Delta ora spaventa davvero. In Italia quasi un caso su 4 è dovuto alla mutazione del Covid e, come certificato dall'Iss, in Europa i contagi hanno ripreso a ...La situazione è positiva, ma serve ancora attenzione. Il messaggio lanciato dal ministro Speranza, intervenuto alla conferenza programmatica del ...