Donne morte investite nel campo | indagato un bracciante | ' Non mi sono accorto di niente'

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme venerdì mattina al… - repubblica : ?? San Donato Milanese, morte le due giovani scomparse. Una delle donne aveva lanciato l'allarme: 'Siamo state inves… - Agenzia_Ansa : Due alpiniste sono morte assiderate sul Monte Rosa. Erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piram… - Jacksolare70 : RT @infoitinterno: Il mistero delle due donne trovate morte in un campo di mais - oceanerazzurro : RT @tdrclaudio: Oggi i funerali delle sette donne migranti morte nel naufragio . La signora Dio Patria e Famiglia noi ha detto neanche una… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne morte

Leggi anche Milano,le duedisperse. L'ultima chiamata: "Una trebbiatrice ci ha investite" Ci sarebbero segni compatibili con lo schiacciamento e con il trascinamento sui corpi delle due ...Non è ancora tutto chiaro il 'contorno' di quanto avvenuto venerdì mattina nel campo di mais tra San Giuliano Milanese e la Tangenziale Ovest, quando dal telefono di una delle dueè partita una disperata e concitata chiamata al 112, in cui la giovane, un po' in arabo e un po' in italiano, ha spiegato alla centrale operativa di essere stata investita da un mezzo agricolo e ...«È stato un incidente, non le ha viste. Ora è sconvolto». A parlare è il fratello del giovane indagato per la morte di Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, le ...in foto: Immagine di repertorio. Un escursionista è morto oggi sulle Alpi Apuane, precipitando a valle mentre si trovava sul canale di San Viano, sul Roccandagia. La tragedia è ...