Concorsi pubblici, domande su Don Matteo o sui Promessi Sposi per Arpal Puglia. Candidati infuriati: "E le domande di diritto?" (Di domenica 4 luglio 2021) Il concorso Stem 2021 non è l'unico che è finito nelle scorse ore tra le polemiche. Il concorso per trovare docenti sulle materie scientifiche si è contraddistinto per un'alta percentuale di bocciati e per le prove particolarmente difficili (con poco tempo a disposizione). Non è l'unico concorso che è finito tra le polemiche.

