Alberto di Monaco protagonista di una nuova miniserie

Leggi su amica

(Di domenica 4 luglio 2021)dicome non l’avevamo mai visto.di una serie tv in dieci puntata che racconta la sua vita a corte accanto a Charlene e ai suoi figli… Apprezzeranno i sudditi? (foto Getty) C’è chi l’ha già definita la The Crown in versione monegasca, con Charlène edial posto della Regina Elisabetta e il principe Filippo. Non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di una serie sul web dedicata ai regnanti del principato.die laserie made inPer i dieci anni di matrimonio ...