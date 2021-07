Trovate morte le due donne investite da una mietitrebbia nel Milanese

Advertising

Ancora una tragedia in Lombardia. Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme al 112, ieri mattina, spiegando che entrambe erano state investite da una mietitrebbia in un campo di mais a San Giuliano Milanese. Venerdì mattina una telefonata ai carabinieri nella quale una voce femminile parlava di un incidente con una mietitrebbia. Poi il cellulare si era spento. Al lavoro i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese.