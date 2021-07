Spazio, l'Italia su Venere con l'orbiter Veritas dell'ESA (Di sabato 3 luglio 2021) Un po' d'Italia andrà sul pianeta Venere. L'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha selezionato Thales Alenia Space, società partecipata da Thales (67%) e Leonardo (33%) per proseguire la fase di studio per ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Un po' d'andrà sul pianeta. L'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha selezionato Thales Alenia Space, società partecipata da Thales (67%) e Leonardo (33%) per proseguire la fase di studio per ...

Advertising

VittorioSgarbi : “In Italia la sete di giustizia è superiore alla fame d’arte, pertanto è comprensibile che la notizia del prosciogl… - ESA_Italia : Creativi e amanti dello spazio? Il concorso 'Costruisci il tuo #WebbAtHome' vi aspetta! I lavori possono pervenire… - NonCapiscer : RT @RespectxAC_MT: Un giocatore che vive un momento top si paragona ai grandi che in carriera non hanno più spazio per mettere trofei (Ibra… - Affaritaliani : Spazio, l'Italia su Venere con l'orbiter Veritas dell'ESA - umbo70 : RT @RespectxAC_MT: Un giocatore che vive un momento top si paragona ai grandi che in carriera non hanno più spazio per mettere trofei (Ibra… -